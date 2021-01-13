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Подробности смерти детей в роддоме Уфы на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В ночь с 1 на 2 января в роддоме №4 города Уфы произошло по меньшей мере 2 смерти новорожденных. Об этом сообщил отец одного погибшего ребенка Азат Камалетдинов.
«Малышка, родившаяся утром 1 января в уфимском роддоме № 4, скончалась на следующий день, прожив только 18 часов. Мы уже кроватку подготовили. 1 января праздновали, а 2-го горевали. Я не понимаю, как моя совершенно здоровая жена могла родить ребенка, скончавшегося через несколько часов», — сказал отец погибшей девочки.
Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту произошедшего.
Происшествия , Видео , СКР
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