Подробности смерти детей в роддоме Уфы на видео 

В ночь с 1 на 2 января в роддоме №4 города Уфы произошло по меньшей мере 2 смерти новорожденных. Об этом сообщил отец одного погибшего ребенка Азат Камалетдинов.

«Малышка, родившаяся утром 1 января в уфимском роддоме № 4, скончалась на следующий день, прожив только 18 часов. Мы уже кроватку подготовили. 1 января праздновали, а 2-го горевали. Я не понимаю, как моя совершенно здоровая жена могла родить ребенка, скончавшегося через несколько часов», — сказал отец погибшей девочки.