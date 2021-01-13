12 января в Алдане были установлены личности мужчин, которые издевались над женщиной, сняли это на видео и выложили в сеть. Как выяснилось, видеозапись была сделана еще в феврале 2020 года. Злоумышленники глумились над женщиной, которая находилась практически в бессознательном состоянии. Мужчины натягивали женщине на нос презерватив, тушили об нее бычки, волочили по коридорам помещения. Потом, вытащив пострадавшую на улицу, забросали ее снегом, затем облили из ведра холодной водой. Сейчас сотрудники МВД расследуют это дело. Все причастные к данному инциденту опознаны. Потерпевшая в порядке, она дает показания.
Издевательства над женщиной сняли на видео
Происшествия , Видео , МВД
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