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Москва

Женскую драку в кафе Нижнего Тагила сняли на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
10 января в одной из пиццерий Нижнего Тагила посетительницы устроили драку, которую очевидцы происходящего сняли на видео. После словесной перепалки одна из нетрезвых посетительниц набросилась на мать троих детей. Драку в итоге разнимала полиция.
«Одна из «супер-героинь» вдруг прямо с разбегу пнула в живот ту молодую маму, а потом и вообще началась потасовка, в которой были нанесены побои и бабушке, и маме. Была там и порванная одежда, и украшения. А еда так и вовсе вся полетела в перепуганных до смерти беззащитных детей. У самого младшего случилась истерика от страха», — рассказала позже свидетельница драки.
Происшествия , Видео
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