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Москва

Свастика на детской елке в цирке попала на видео 

Вадим Дроздов 20 минут назад
8 января на Архиерейской Рождественской ёлке для воспитанников воскресных школ в Удмуртии произошел скандал. В эпизоде, посвященном периоду Великой Отечественной войны, на арену неожиданно вывели мартышку в форме Вермахта со свастикой на рукаве. Кроме этого по арене провели еще и пару козлов в попонах из нацистских флагов. Ответственность за публичную демонстрацию нацистской символики предусмотрена как Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", так и Кодексом об административных нарушениях (Статья 20.3). Сейчас прокуратура занимается проверкой данного эпизода на призыв к экстремизму. В цирке Удмуртии признали, что сценарий представления был разработан их сотрудниками, а утвержден заказчиком — Удмуртской епархией.
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ
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