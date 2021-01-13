Популярный российский блогер умер из-за коронавируса в 31 год 

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Российский блогер Денис Бейсовский умер от осложнений на фоне коронавируса , об этом в Facebook сообщил его отец Юрий Судаков

Блогер скончался 11 января, ему был 31 год.

В конце декабря Бейсовский рассказал в Instagram , что почувствовал сильное недомогание, вскоре он получил положительный результат на COVID-19, его госпитализировали. Второго января блогер сообщил, что его выписали из медучреждения.

На YouTube-канал Бейсовского, где он рассказывал о видеоиграх и новостях из мира игровой индустрии, подписано 159 тысяч человек.