Популярный российский блогер умер из-за коронавируса в 31 год 

Российский блогер Денис Бейсовский умер от осложнений на фоне коронавируса, об этом в Facebook сообщил его отец Юрий Судаков.
Блогер скончался 11 января, ему был 31 год.
В конце декабря Бейсовский рассказал в Instagram, что почувствовал сильное недомогание, вскоре он получил положительный результат на COVID-19, его госпитализировали. Второго января блогер сообщил, что его выписали из медучреждения.
На YouTube-канал Бейсовского, где он рассказывал о видеоиграх и новостях из мира игровой индустрии, подписано 159 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.