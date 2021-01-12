Число отравившихся детей в Дагестане превысило 50 человек 

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Число отравившихся детей в дагестанском городе Буйнакске превысило 50 человек. Об этом говорится на официальной странице администрации города в Instagram.

"Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 30 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Сотрудники администрации рассказывали, что у госпитализированных детей наблюдаются повышенная температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.