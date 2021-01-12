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Число отравившихся детей в Дагестане превысило 50 человек 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Число отравившихся детей в Дагестане превысило 50 человек
Фото: ТАСС
Число отравившихся детей в дагестанском городе Буйнакске превысило 50 человек. Об этом говорится на официальной странице администрации города в Instagram.

"Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 30 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Сотрудники администрации рассказывали, что у госпитализированных детей наблюдаются повышенная температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.
Сейчас специалисты производят забор воды со всех источников, а также взяты анализы у детей на предмет инфекции. Местных жителей просят воздержаться от употребления сырой питьевой воды из-под крана до выяснения всех обстоятельств. Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев держит данную ситуацию под личным контролем.
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Происшествия , Исламудин Нургудаев
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