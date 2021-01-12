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Москва

В московской квартире мужчина с ножом напал на полицейских 

ТАСС 1 час назад
Мужчина в неадекватном состоянии с ножом напал на полицейских, которые приехали по вызову в квартиру в Москве, и был застрелен. Об этом ТАСС во вторник сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"12 января 2021 года сотрудники полиции по вызову бригады скорой медицинской помощи прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду в городе Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. После чего мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции", — сказала она.

По словам Ивановой, полицейские произвели предупредительный выстрел, после чего применили табельное оружие.

"От полученного ранения нападавший скончался на месте", — добавила она.

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Происшествия , Видео , Юлия Иванова , СКР , ИТАР-ТАСС
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