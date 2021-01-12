МЧС извинилось за релиз о пожаре в Екатеринбурге с эмодзи 

«Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге», — указано в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что эмодзи в публикациях ГУ МЧС России по региону уже убраны.

ГУ МЧС по Свердловской области

Во вторник, 12 января, в официальном сообществе ГУ МЧС по Свердловской области во «ВКонтакте» был опубликован релиз. Пользователи заметили, что в тексте содержалось много эмодзи. Речь идет о значках огня и пожарной машины, а также «плачущем» смайлике.