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Москва

МЧС извинилось за релиз о пожаре в Екатеринбурге с эмодзи 

Газета.Ru 56 минут назад
Пресс-служба регионального главка МЧС по Свердловской области принесла извинения за использование эмодзи в сообщении о смертельном пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Ее сотрудники отредактировали пресс-релиз.

«Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге», — указано в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что эмодзи в публикациях ГУ МЧС России по региону уже убраны.
ГУ МЧС по Свердловской области
Пользователей соцсетей ужаснули смерти при пожаре в Екатеринбурге
Во вторник, 12 января, в официальном сообществе ГУ МЧС по Свердловской области во «ВКонтакте» был опубликован релиз. Пользователи заметили, что в тексте содержалось много эмодзи. Речь идет о значках огня и пожарной машины, а также «плачущем» смайлике.
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Происшествия , Видео , МЧС
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