СК начал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе 

СК начал доследственную проверку по факту похищения пиратами моряков с танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, в числе которых был россиянин, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что посольство России в Нигерии прорабатывает вопрос возвращения в РФ россиянина, ранее освобожденного из плена с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года у берегов Западной Африки вооружённые огнестрельным оружием пираты напали на танкер, захватив моряков, в числе которых был житель Краснодарского края.
Отмечается, что в настоящее время пострадавший освобожден, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.