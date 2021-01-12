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СК начал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе 

РИА Новости и ещё 3 47 минут назад
СК начал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе
Фото: РИА Новости
СК начал доследственную проверку по факту похищения пиратами моряков с танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, в числе которых был россиянин, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что посольство России в Нигерии прорабатывает вопрос возвращения в РФ россиянина, ранее освобожденного из плена с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года у берегов Западной Африки вооружённые огнестрельным оружием пираты напали на танкер, захватив моряков, в числе которых был житель Краснодарского края.
Отмечается, что в настоящее время пострадавший освобожден, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
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Происшествия , СКР , Краснодарский Край , Нигерия
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