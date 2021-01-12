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В Индонезии подняли со дна «черный ящик» пассажирского «Боинга» 

Газета.Ru 48 минут назад
«Черный ящик» пассажирского «Боинга» подняли со дна в Индонезии
Фото: Reuters
Индонезийские военные и спасатели обнаружили и подняли из Яванского моря один из "чёрных ящиков" пассажирского "Боинга", который разбился 9 января. Специалисты уже занимаются расшифровкой, сообщает Общественное телевидение России.
Однако без второго "ящика" не получится восстановить все обстоятельства крушения лайнера, заявили в Комитете по транспортной безопасности. Как только другой "черный ящик" будет найден, комиссия обещает проанализировать данные в течение трёх дней.
Участники поисковой операции обнаружили в районе падения самолёта ещё несколько тел погибших, а также личные вещи, которые помогут опознать жертв катастрофы. На борту "Боинга 737-500" местных авиалиний были 62 человека.
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Происшествия , Общественное телевидение России , Индонезия
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