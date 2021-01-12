Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в Бейруте

Двое россиян объявлены в розыск по линии Интерпола в связи с делом о взрывах в порту Бейрута в августе 2020 года. С требованием задержать граждан России в ведомство обратился генпрокурор Ливана

Интерпол не уточняет их имена, но по данным СМИ, речь идет о бывшем капитане судна Rhosus Борисе Прокошеве, а также о владельце грузового судна российском бизнесмене Игоре Гречушкине. Сейчас он проживает на Кипре, сообщает «Интерфакс»

Кроме того, по этому же делу Интерпол разыскивает португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами, и в 2014 году он осматривал груз нитрата аммония.

По версии следствия, судно Rhosus в 2013 году доставило в порт Бейрута 2275 тонн нитрата аммония. В 2014 году груз хранился на складе.

4 августа 2020 года в порту ливанской столицы прогремела серия мощных взрывов. Погибли около 200 человек, было разрушено большое количество зданий, повреждено было здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.