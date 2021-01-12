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Москве двое мужчин под видом сотрудников газовой службы проникли в квартиру пожилой женщины и жестоко избили ее. Похитив из жилища ценные вещи, преступники скрылись. Возбуждено уголовное дело о разбое. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Отмечается, что пострадавшая была госпитализирована, однако медики не смогли спасти ей жизнь. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По информации телеграм-канала Mash, налетчики задержаны. Из квартиры пенсионерки они смогли унести лишь продукты питания — деньги они не нашли.