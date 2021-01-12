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В Сургуте загорелся ангар площадью около 800 кв. м 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
В Сургуте загорелся ангар площадью около 800 кв. м
Фото: РИА Новости
Ангар горит на Нефтеюганском шоссе в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе на площади около 800 кв. м. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 17:07 (15:07 мск) поступило сообщение о возгорании в ангаре арочного типа на Нефтеюганском шоссе Сургута. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через восемь минут. В настоящее время ангар горит по всей площади — около 800 кв. м. Пострадавших, по предварительным данным, нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы возгорания соседних зданий нет. В ликвидации пожара принимают участие 42 человека и 10 единиц специальной техники.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Московская область , Свердловская Область , Свердловский , Среднеуральск
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