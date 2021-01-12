В Сургуте загорелся ангар площадью около 800 кв. м 

"В 17:07 (15:07 мск) поступило сообщение о возгорании в ангаре арочного типа на Нефтеюганском шоссе Сургута. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через восемь минут. В настоящее время ангар горит по всей площади — около 800 кв. м. Пострадавших, по предварительным данным, нет", — сказал собеседник агентства.