В Сургуте загорелся ангар площадью около 800 кв. м 

Ангар горит на Нефтеюганском шоссе в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе на площади около 800 кв. м. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В 17:07 (15:07 мск) поступило сообщение о возгорании в ангаре арочного типа на Нефтеюганском шоссе Сургута. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через восемь минут. В настоящее время ангар горит по всей площади — около 800 кв. м. Пострадавших, по предварительным данным, нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы возгорания соседних зданий нет. В ликвидации пожара принимают участие 42 человека и 10 единиц специальной техники.