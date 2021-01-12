Фейковые газовщики проломили череп пенсионерке 

Москве воры проломили череп уличившей их пенсионерке. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад двое мужчин проникли в квартиру пожилой женщины под видом сотрудников газовой компании якобы с целью осмотра оборудования. Они стали тайно искать деньги. Пенсионерка заподозрила их в обмане, после чего мужчины напали на нее и проломили череп. Они не нашли деньги, взяли продукты из холодильника, открыли газ и скрылись.

Некоторое время спустя члены семьи потерпевшей обратились в полицию в связи с тем, что не смогли с ней связаться.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Один из мужчин признал вину в совершении преступления.

«Мэш» опубликовал видеозапись задержания нападавших. На ней один из них сообщает, что приехал в Москву две недели назад; что ранее судим по статье Уголовного кодекса «Мошенничество»; что «может для себя понять», за что задержан.

В октябре, как сообщал «Рамблер», неизвестный мужчина позвонил 82-летней жительнице города Нягани, представился представителем компании, которая торгует мазями, и сообщил ей, что мазь, которую она купила ранее, была некачественной, в связи с чем женщине будет выплачена компенсация в размере 240 тысяч рублей.

Мошенник предложил ей способ не платить налог на эту сумму — освободить свои счета от накопленных денег (500 тысяч рублей), переведя их на счета главного адвоката России, а позже тот перевел бы их обратно. Пенсионерка так и поступила, но не получила ни эти деньги назад, ни компенсацию и обратилась в полицию.