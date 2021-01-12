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Москва

Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре на Урале 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Аккаунт жительницы горевшего дома в Екатеринбурге, которая просила о помощи в Twitter, удален, при попытке открыть страницу появляется сообщение, что "такой учетной записи нет".
Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
По информации регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.58 (0.58 мск), "в считанные минуты" прибыли пожарные подразделения. В 3.05 (1.05 мск) в Twitter появилось сообщение от жительницы дома с просьбой о помощи: "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Верхний этаж, не можем спуститься. Дым. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем".
Просившая о помощи в Тwitter россиянка погибла в пожаре в Екатеринбурге
Подписчики пытались успокоить женщину, написав, что пожарные уже на месте, и советуя ей выйти на балкон и дышать через мокрую ткань. Спустя 11 минут после первого сообщения женщина опубликовала две фотографии, на которых заметно задымление в ее квартире. Последнее сообщение с еще одной просьбой о помощи она оставила в 3.17 (1.17 мск).
Как сообщило МЧС, в 03.50 (01.50 мск) пожар был локализован, в 4.06 (2.06 мск) открытое горение ликвидировано. Позже руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил, что среди погибших были жительница 9-го этажа с дочерью 2013 года рождения.
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Комментарии 5
Происшествия , Видео , Валерий Горелых , МВД , Екатеринбург , Московская область , Свердловская Область , Свердловский
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