Аккаунт жительницы горевшего дома в Екатеринбурге , которая просила о помощи в Twitter , удален, при попытке открыть страницу появляется сообщение, что "такой учетной записи нет".

Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

По информации регионального главка МЧС , сообщение о пожаре поступило в 2.58 (0.58 мск), "в считанные минуты" прибыли пожарные подразделения. В 3.05 (1.05 мск) в Twitter появилось сообщение от жительницы дома с просьбой о помощи: "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Верхний этаж, не можем спуститься. Дым. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем".

Подписчики пытались успокоить женщину, написав, что пожарные уже на месте, и советуя ей выйти на балкон и дышать через мокрую ткань. Спустя 11 минут после первого сообщения женщина опубликовала две фотографии, на которых заметно задымление в ее квартире. Последнее сообщение с еще одной просьбой о помощи она оставила в 3.17 (1.17 мск).