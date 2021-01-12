Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Многодетную мать избили в пиццерии Нижнего Тагила 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Многодетную мать избили в пиццерии Нижнего Тагила
Фото: ТАСС
Двум посетительницам пиццерии в Нижнем Тагиле не понравилось то, как веду себя дети, и одна из них напала на многодетную мать. Об этом пишет телеканал «360».
По данным издания, подробностями произошедшего пострадавшая поделилась в соцсетях. По ее словам, посетительницы кафе использовали ненормативную лексику, пугали детей.

«Им были сделаны замечания неоднократно от многих людей. На что они угрожали, матерились и продолжали хамить. Персонал почему-то не реагировал, я три раза просила вызвать охрану. Подходил мужчина и просил их просто успокоиться или покинуть заведение», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, в итоге одна из участниц конфликта напала на нее и начала бить.

«Она резко напрыгнула на меня и начала пинать, схватившись за кофту, — кофта порвана», — рассказала женщина.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что женщина резко бросается вперед и начинает пинать молодую маму, потом хватает ее за кофту и продолжает бить. За пострадавшую вступилась ее пожилая мать. В итоге участниц конфликта растащили посетители кафе.
Сейчас пострадавшую беспокоят боли в правой руке, а ее матери пришлось вызвать скорую помощь из-за резко поднявшегося давления.
Женщина заявила, что уже написала заявление в полицию и намерена побеседовать с администрацией кафе, сотрудники которого не предотвратили конфликт.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Краснярске 53-летняя женщина избила в лифте родную трехлетнюю внучку. Видео с инцидентом вызвало широкий общественный резонанс. В ролике видно, как в кабину лифта заходит женщина и маленькая девочка, которая сразу же получает от взрослой спутницы сильную затрещину. Ребенок упал на пол, женщина нанесла еще несколько ударов, потом подняла и надела капюшон на голову.
Полицейские выяснили личность женщины: ею оказалась 53-летняя местная жительница, которая приходится бабушкой избитой девочке. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои». На допросе женщина рассказала, что разозлилась на внучку из-за ее капризов. При этом она подчеркнула, что раскаивается.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Женщина во время пожара молила о помощи в Twitter
02:34
Женщина во время пожара молила о помощи в Twitter
Происшествия Пожары
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
01:00
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение