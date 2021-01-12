Многодетную мать избили в пиццерии Нижнего Тагила 

Двум посетительницам пиццерии в Нижнем Тагиле не понравилось то, как веду себя дети, и одна из них напала на многодетную мать. Об этом пишет телеканал «360».

По данным издания, подробностями произошедшего пострадавшая поделилась в соцсетях. По ее словам, посетительницы кафе использовали ненормативную лексику, пугали детей.

«Им были сделаны замечания неоднократно от многих людей. На что они угрожали, матерились и продолжали хамить. Персонал почему-то не реагировал, я три раза просила вызвать охрану. Подходил мужчина и просил их просто успокоиться или покинуть заведение», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, в итоге одна из участниц конфликта напала на нее и начала бить.

«Она резко напрыгнула на меня и начала пинать, схватившись за кофту, — кофта порвана», — рассказала женщина.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что женщина резко бросается вперед и начинает пинать молодую маму, потом хватает ее за кофту и продолжает бить. За пострадавшую вступилась ее пожилая мать. В итоге участниц конфликта растащили посетители кафе.

Сейчас пострадавшую беспокоят боли в правой руке, а ее матери пришлось вызвать скорую помощь из-за резко поднявшегося давления.

Женщина заявила, что уже написала заявление в полицию и намерена побеседовать с администрацией кафе, сотрудники которого не предотвратили конфликт.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Краснярске 53-летняя женщина избила в лифте родную трехлетнюю внучку. Видео с инцидентом вызвало широкий общественный резонанс. В ролике видно, как в кабину лифта заходит женщина и маленькая девочка, которая сразу же получает от взрослой спутницы сильную затрещину. Ребенок упал на пол, женщина нанесла еще несколько ударов, потом подняла и надела капюшон на голову.

Полицейские выяснили личность женщины: ею оказалась 53-летняя местная жительница, которая приходится бабушкой избитой девочке. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои». На допросе женщина рассказала, что разозлилась на внучку из-за ее капризов. При этом она подчеркнула, что раскаивается.