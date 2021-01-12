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В Новосибирской области экскаватор провалился в карьер 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Новосибирской области экскаватор провалился в карьер
Фото: РИА Новости
Экскаватор, который был занят на строительстве взлетно-посадочной полосы в Чановском районе Новосибирской области, провалился в карьер, водитель погиб. Об этом ТАСС сообщили в Чановском поисково-спасательном отряде.

"Водолазов вызвали, человек утонул. Там шло строительство аварийной взлетно-посадочной полосы. Сегодня тело не поднимут, только завтра", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте формируют группу специалистов, в том числе водолазов, из Новосибирска и Куйбышева. Глубина карьера около 15 метров.
Как уточнили ТАСС в региональном ГУ МЧС, по предварительной информации, в Чановском районе экскаватор провалился на песчаном карьере под лед.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Куйбышев , Новосибирск , Новосибирская Область
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