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В Петербурге ребенок выпал из окна школы 

Артём Кульша 32 минуты назад
В Петербурге ребенок выпал из окна школы
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге ребенок выпал из окна школы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Осведомленный собеседник рассказал агентству, что сегодня днем из окна на четвертом этаже школы №640 на улице Савушкина 111/2 выпал 13-летний ученик шестого класса. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура инициировала проведение проверки по факту произошедшего. В ее рамках будут установлены обстоятельства и причины произошедшего и дана правовая оценка действиям сотрудников школы.
В пресс-службе администрации Приморского района Петербурга подтвердили РИА Новости факт инцидента. Также там рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.
По данным 78.ru, выпавший из окна подросток был фанатом манги «Тетрадь смерти», состоял в соответствующей группе в одной из социальных сетей и просил родителей подарить ему белую рубашку и красный галстук, которые носит главный герой «Тетради смерти».
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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