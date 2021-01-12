В деле о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе появился новый «свидетель» — микрофон украинского летчика-истребителя. Об этом, как сообщает «Нью Информ», заявил технический эксперт Юрий Антипов

Вчера Антипов рассказал, что некто Сергей Соколов по горячим следам добыл аудиозапись переговоров летчика-истребителя, сопровождавшего МН17, с руководителем полетов.

Она свидетельствует, что истребитель на протяжении примерно пяти минут летел тем же курсом, что и «Боинг», на некотором отдалении сзади и справа от него. В тракте радиообмена на записи Антипов обнаружил, что там отразились посторонние всплески сигналов. Он интерпретировали эти три высокочастотных сигнала как взрывы, о которых свидетельствовал по меньшей мере один очевидец.

Кроме того, акустически глухо заэкранированный микрофон летчика-истребителя зафиксировал звук взрыва на борту МН17 — из спектра видно, что уровень записываемого голоса летчика не изменился, а низкочастотный гул возрос.