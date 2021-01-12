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Москва

В деле МН17 появился еще один «свидетель» 

Артём Кульша 51 минуту назад
В деле о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе появился новый «свидетель» — микрофон украинского летчика-истребителя. Об этом, как сообщает «Нью Информ», заявил технический эксперт Юрий Антипов.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. По версии обвинения, лайнер сбили ополченцы Донбасса из российского ЗРК. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Вчера Антипов рассказал, что некто Сергей Соколов по горячим следам добыл аудиозапись переговоров летчика-истребителя, сопровождавшего МН17, с руководителем полетов.
Она свидетельствует, что истребитель на протяжении примерно пяти минут летел тем же курсом, что и «Боинг», на некотором отдалении сзади и справа от него. В тракте радиообмена на записи Антипов обнаружил, что там отразились посторонние всплески сигналов. Он интерпретировали эти три высокочастотных сигнала как взрывы, о которых свидетельствовал по меньшей мере один очевидец.
Кроме того, акустически глухо заэкранированный микрофон летчика-истребителя зафиксировал звук взрыва на борту МН17 — из спектра видно, что уровень записываемого голоса летчика не изменился, а низкочастотный гул возрос.

«Вот так вдруг откуда не возьмись появился еще один свидетель этого преступления. И этот свидетель — микрофон», — сообщил Антипов.

Комментарии 8
Происшествия , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Сергей Соколов , Юрий Антипов , Игорь Стрелков
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