Судья обвинил в неуважении участников процесса по делу Голунова

"Люди не ценят человеческое отношение — и все хуже и хуже, чем ближе к прениям. Сегодня звонит жена (экс-полицейского Игоря. — Прим. ред.) Ляховца секретарю и говорит: "А что, нас сегодня в суд пустят?" Это то же самое, что обратиться ко мне в вагоне метро: "Что будет происходить в процессе у нас на завтрашнем заседании?" С сегодняшнего дня мое отношение изменится, больше никто никогда никому не звонит, все заявления передаете нарочно либо почтой", — возмутился Груздев.