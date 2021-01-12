Женщина во время пожара молила о помощи в Twitter

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Москва

Появилось видео подробностей гибели екатеринбурженки при пожаре 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Восемь человек стали жертвами пожара в многоэтажке в Екатеринбурге. Одна из жительниц дома, оказавшаяся с ребенком в ловушке в своей квартире, молила о помощи в Twitter. Она публиковала в социальной сети посты с призывами вызвать пожарных и свои фото из горящего помещения. К несчастью, спасти женщину и ее семилетнюю дочь не удалось.
Возгорание в девятиэтажке возникло в однокомнатной квартире на втором этаже. Из здания экстренно эвакуировали 90 человек. Вероятней всего, дым распространился через вентиляцию. Погибли жильцы квартир на пятом и девятом этажах.
Происшествия , Видео , Пожары
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