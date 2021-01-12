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Россияне убили пенсионеров ради денег на алкоголь 

Артём Кульша 1 час назад
Россияне убили пенсионеров ради денег на алкоголь
Фото: РИА Новости
В Амурской области двоюродные братья убили пенсионеров ради денег на покупку алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
10 января в одном из домов по улице Литвиненко в поселке Серышево были обнаружены мертвыми 84-летний мужчина и 88-летняя женщина с признаками насильственной смерти.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другое преступление» (наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы).
Следователи и сотрудники уголовного розыска провели следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия и задержали по подозрению в совершении преступления двух ранее судимых двоюродных братьев 22 и 32 лет. Один из них был соседом убитых пенсионеров.
Подозреваемые признали вину в убийстве. На допросе они рассказали, что напали на соседей, когда у них во время распития спиртных напитков кончились деньги. Мужчины забрали из квартиры пенсионеров более 250 тысяч рублей. Часть из них они в тот же день потратили в сауне.
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