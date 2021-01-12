Россияне убили пенсионеров ради денег на алкоголь 

Амурской области двоюродные братья убили пенсионеров ради денег на покупку алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

10 января в одном из домов по улице Литвиненко в поселке Серышево были обнаружены мертвыми 84-летний мужчина и 88-летняя женщина с признаками насильственной смерти.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другое преступление» (наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы).

Следователи и сотрудники уголовного розыска провели следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия и задержали по подозрению в совершении преступления двух ранее судимых двоюродных братьев 22 и 32 лет. Один из них был соседом убитых пенсионеров.

Подозреваемые признали вину в убийстве. На допросе они рассказали, что напали на соседей, когда у них во время распития спиртных напитков кончились деньги. Мужчины забрали из квартиры пенсионеров более 250 тысяч рублей. Часть из них они в тот же день потратили в сауне.