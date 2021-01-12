При пожаре в Чувашии из-за печки погибли три человека 

Три человека погибли из-за пожара в доме в чувашской деревне. Об этом говорится на сайте МЧС России по региону.

"11 января около 20:00 сгорел деревянный дом 59-летней жительницы деревни Нижние Панклеи Моргаушского района. В огне погибли три человека: предположительно, хозяйка, ее 40-летний сын и их соседка 1970 года рождения", — заявили в пресс-службе экстренного ведомства.

Для того чтобы потушить возгорание, спасателями пришлось задействовать четыре пожарные автоцистерны. Причиной происшествия могло быть нарушение правил безопасности при использовании отопительной печи, добавили в МЧС

Ранее в Красногорске сгорел деревянный дом в частном хозяйстве. Транспорт стоял на Волоколамском шоссе от начала эстакады Красногорска до жилого комплекса "Изумрудные холмы".