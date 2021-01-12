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Пассажир избил контролера в автобусе в Москве 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Пассажир избил контролера в автобусе в Москве
Фото: РИА Новости
Женщина-контролер в Москве подверглась нападению со стороны пассажира автобуса и оказалась в медицинском учреждении. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел в районе остановки «Климашкина».
В результате избиения контролер получила закрытый перелом ребра и ушиб мягких тканей, отмечается в статье.
«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге контролер метрополитена на станции метро «Нарвская» получил удар после того, как попросил пассажира надеть медицинскую маску. Он преградил путь пассажиру, который решил пройти в метро без средства защиты. Тот ударил его кулаком в лицо и скрылся.
Потерпевший был доставлен в больницу с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а нападавший был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье «Побои».
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