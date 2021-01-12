Пассажир избил контролера в автобусе в Москве 

Женщина-контролер в Москве подверглась нападению со стороны пассажира автобуса и оказалась в медицинском учреждении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел в районе остановки «Климашкина».

В результате избиения контролер получила закрытый перелом ребра и ушиб мягких тканей, отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге контролер метрополитена на станции метро «Нарвская» получил удар после того, как попросил пассажира надеть медицинскую маску. Он преградил путь пассажиру, который решил пройти в метро без средства защиты. Тот ударил его кулаком в лицо и скрылся.

Потерпевший был доставлен в больницу с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а нападавший был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье «Побои».