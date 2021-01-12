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СК возбудил дело о халатности после схода лавины в Норильске 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
После схода лавины в Норильске возбуждено дело о халатности
Фото: РИА Новости
В Норильске по факту гибели трёх человек после схода лавины на горнолыжном комплексе задержали оперативного дежурного городской администрации, возбуждено ещё одно уголовное дело — о халатности. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Следственными органами…возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК России («Халатность, повлекшая смерть двух лиц»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 декабря 2020 года специалисты регионального главка МЧС России составили прогноз возможных ЧС.
Отмечается, что в этот же день прогноз был направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска и получен оперативным дежурным службы, который сведения о лавиноопасности в оперативную сводку не включил.
Как заявляет СК России, из-за его халатных действий никто не знал о лавинной опасности, поэтому органы местного самоуправления не могли принять превентивные меры.
В результате схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летий мужчина.
СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.
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Происшествия , МЧС , СКР , Красноярский Край , Норильск , Республика Хакасия
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