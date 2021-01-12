Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Девушка пожаловалась на мастурбирующего таксиста и попала на видео 

Алевтина Жаркова 11 минут назад
Жительница Петербурга пожаловалась на таксиста, который устроил ей секс-шоу за рулем автомобиля. Видео, в котором россиянка рассказывает о неприятном случае, приключившемся с ней по дороге в аэропорт, публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Как сообщила пассажирка, во время поездки водитель вместо навигатора включил на телефоне порнофильм, а затем и вовсе попросил свою клиентку подождать две минуты и предался «плотским утехам».
Компания-перевозчик уже принесла девушке свои извинения и предложила три поездки по промокоду.
Ранее сообщалось, что участник телеигры продемонстрировал ведущему свои гениталии.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение