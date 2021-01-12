Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста

Жительница Петербурга пожаловалась на таксиста, который устроил ей секс-шоу за рулем автомобиля. Видео, в котором россиянка рассказывает о неприятном случае, приключившемся с ней по дороге в аэропорт, публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как сообщила пассажирка, во время поездки водитель вместо навигатора включил на телефоне порнофильм, а затем и вовсе попросил свою клиентку подождать две минуты и предался «плотским утехам».

Компания-перевозчик уже принесла девушке свои извинения и предложила три поездки по промокоду.