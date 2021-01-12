Арестован забивший до смерти мать подросток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в избиении до смерти своей матери. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении 15-летнего местного жителя возбуждено дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, в ночь на 7 января 15-летний юноша из-за ссоры на почве употребления матерью алкоголя несколько раз ударил женщину. На следующий день он обнаружил, что мать умерла, и сообщил о ее смерти родственникам, которые вызвали бригаду скорой помощи и полицию.