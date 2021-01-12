Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Под Саратовом арестовали подростка, до смерти избившего мать 

ТАСС 1 час назад
Арестован забивший до смерти мать подросток
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в избиении до смерти своей матери. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении 15-летнего местного жителя возбуждено дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, в ночь на 7 января 15-летний юноша из-за ссоры на почве употребления матерью алкоголя несколько раз ударил женщину. На следующий день он обнаружил, что мать умерла, и сообщил о ее смерти родственникам, которые вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

"Юноша признал вину и раскаялся в содеянном. В ходе расследования следователями будет проанализирована полнота и своевременность мероприятий, проводимых органами профилактики с юношей и семьей, в которой он воспитывался, а также профилактической работы со стороны персонала образовательного заведения, в котором он обучался", — отмечается в сообщении.

Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
ТАСС: последние новости
Защита историка Соколова подала жалобу на приговор Защита историка Соколова подала жалобу на приговор Режим ЧС ввели в шести районах в Туве после землетрясения в Монголии Режим ЧС ввели в шести районах в Туве после землетрясения в Монголии В Москве таксистка электрошокером пыталась заставить пассажира оплатить поездку наличными В Москве таксистка электрошокером пыталась заставить пассажира оплатить поездку наличными
Комментарии
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Саратов , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
01:00
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
Происшествия Криминал
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение