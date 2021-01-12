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Москва

Личные данные клиентов каршеринга слили мошенникам 

Артём Кульша 1 час назад
Личные данные клиентов каршеринга слили мошенникам
Фото: ТАСС
Личные данные пользователей каршеринга car4you попали в распоряжение мошенников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В конце декабря в социальных сетях неизвестные люди стали обвинять 25-летнюю жительницу Москвы Римму Гусарову в вымогательстве и требовать выплатить 50 тысяч рублей.
Женщина выяснила, что мошенники выдали ее за организатора фейкового розыгрыша, воспользовавшись фотографией ее паспорта и ее селфи с паспортом. Они убедили участников розыгрыша в том, что те получат 50 тысяч, если оплатят комиссию в размере 500-900 рублей.
Гусарова узнала селфи, которое сделала в 2017 году для уже несуществующего каршеринга car4you. 10 января она обратилась с заявлением в дежурную часть отдела внутренних дел по району Новокосино.

«Участковый, приняв заявление, по-честному сказал, что сделать что-либо не в силах, не может и не будет. Дал рекомендацию срочно сменить паспорт», — рассказала женщина.

В свою очередь, собеседник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской правде», что в настоящее время по факту произошедшего ведется доследственная проверка.
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