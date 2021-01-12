В Подмосковье командир воинской части совершил суицид 

Командир воинской части, расположенной в Ступинском районе Московской области, покончил жизнь самоубийством, сообщает ТАСС. Военачальника пытались спасти медики, но он скончался.

Речь о воинской части №30258. Известно, что, находясь в расположении, командир попытался наложить на себя руки, но остался жив. На место трагедии оперативно прибыла бригада «скорой помощи», но спасти военачальника не удалось, он скончался в машине медиков.

Причины, побудившие командира к самоубийству, не известны. В настоящее время расследованием обстоятельств инцидента занимаются военные следователи.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ написали о смерти сотрудника одного из отделов Федеральной службы охраны (ФСО). Михаил Захаров занимался личной охраной президента России. Его тело с признаками самоубийства было обнаружено на территории Кремля.

Коллеги Захарова заявили, что наиболее вероятная причина смерти — переработки на службе, а также равнодушное отношение руководства ФСО к режиму работы своих сотрудников. Известно, например, что в одну из последних смен погибший отработал 15 часов. Супруге Захарова не рассказали подробностей о его смерти: сказали лишь, что ее муж скончался. Известно, что погибший сотрудник ФСО готовился к разводу в декабре.