Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Подмосковье командир воинской части совершил суицид 

Павел Тиунов 14 минут назад
В Подмосковье командир воинской части совершил суицид
Фото: ТАСС
Командир воинской части, расположенной в Ступинском районе Московской области, покончил жизнь самоубийством, сообщает ТАСС. Военачальника пытались спасти медики, но он скончался.
Речь о воинской части №30258. Известно, что, находясь в расположении, командир попытался наложить на себя руки, но остался жив. На место трагедии оперативно прибыла бригада «скорой помощи», но спасти военачальника не удалось, он скончался в машине медиков.
Причины, побудившие командира к самоубийству, не известны. В настоящее время расследованием обстоятельств инцидента занимаются военные следователи.
Офицер полиции Капитолия покончил с собой
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ написали о смерти сотрудника одного из отделов Федеральной службы охраны (ФСО). Михаил Захаров занимался личной охраной президента России. Его тело с признаками самоубийства было обнаружено на территории Кремля.
Коллеги Захарова заявили, что наиболее вероятная причина смерти — переработки на службе, а также равнодушное отношение руководства ФСО к режиму работы своих сотрудников. Известно, например, что в одну из последних смен погибший отработал 15 часов. Супруге Захарова не рассказали подробностей о его смерти: сказали лишь, что ее муж скончался. Известно, что погибший сотрудник ФСО готовился к разводу в декабре.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Комментарии
Происшествия , Армия , Михаил Захаров , Федеральная служба охраны , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Создание фонда поддержки детей попало на видео
01:34
Создание фонда поддержки детей попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение