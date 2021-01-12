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Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации 

РИА Новости 1 час назад
Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации
Фото: РИА Новости
Пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка перевели из реанимации в палату соматического отделения, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Мальчика перевели в палату соматического отделения, где он будет находиться со своей родственницей", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что у мальчика положительная динамика, пребывание в семейном окружении даже в условиях больницы будет благоприятно влиять на его состояние.
Ранее родственница мальчика Раиса Бердникова сообщила РИА Новости, что мальчик уже знает о погибших родителях и брате. По ее словам, вопрос о том, с кем он будет жить, еще не решен. Родственники поступят так, как будет лучше для мальчика.
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Происшествия , Минздрав РФ , РИА Новости , Красноярский Край , Норильск
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