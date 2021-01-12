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Москва

Таксистка в Москве напала с электрошокером на пассажира 

Павел Тиунов 14 минут назад
Таксистка в Москве напала с электрошокером на пассажира
Фото: РИА Новости
В Москве женщина-водитель такси напала на пассажира, который отказался расплачиваться наличными, сообщает РИА Новости. Мужчина настаивал, что деньги списались с карты в мобильном приложении.
Инцидент произошёл 11 января у дома 28/30 по улице Большая Якиманка. Пассажир, мужчина 1988 года рождения, отказался платить за поездку наличными деньгами, поскольку оплата произошла автоматически в мобильном приложении. Женщина-таксист 1975 года рождения заблокировала двери и настояла на оплате реальными деньгами.
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Завязался конфликт, в результате которого водитель достала электрошокер и ударила оппонента током. Позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они забрали обоих в отделение. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Москве двое мужчин были задержаны по подозрению в разбойном нападении на таксиста, которого ударили по голове, требуя отдать выручку. Вырвавшись из машины, потерпевший забежал в расположенный рядом магазин. Сотрудники магазина помогли таксисту, вызвали полицию, и в итоге удалось задержать жителя Московской области и уроженца Башкортостана. У одного из задержанных изъяли травматический пистолет. Обоих подозреваемых на время расследования отправили в следственный изолятор.
В октябре водитель такси, 35-летний ранее судимый житель Уфы, напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы. Некоторое время спустя он был задержан и обвинен в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Изнасилование», «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Похищение у гражданина паспорта».
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Происшествия , ФСИН , РИА Новости
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