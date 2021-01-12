Появились кадры сильного землетрясения в регионе РФ

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Москва

Землетрясение на границе России и Монголии попало на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
В шести районах Тувы после землетрясения введен режим ЧС.
В ночь на вторник на территории Монголии произошло землетрясение, толчки магнитудой 4,5 — 5 баллов ощутили жители нескольких районов России в республике Тыва. Толчки также были в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области. Видео из квартиры россиянина во время подземных колебаний публикует Telegram-канал Mash.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, жертв и разрушений нет. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что в небе над Камчаткой взорвался метеорит.
Происшествия , Видео
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