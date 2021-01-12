Расчленивший студентку историк Соколов пожаловался на приговор

«В апелляционной жалобе я в том числе прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств (о чем мной было заявлено и в ходе прений сторон) и снизить назначенное Соколову Олегу Валерьевичу наказание», — уточнил адвокат Лукьянов.

В свою очередь адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что намерена отреагировать на апелляцию со стороны Соколова.

«Мы подадим на данную апелляционную жалобу свои возражения после получения ее текста», — сказала Бакшеева.

Напомним, в ходе судебного процесса обвинение запросило для Соколова 15 лет колонии строгого режима, защита просила назначить признавшему свою вину подсудимому не более восьми лет колонии.

25 декабря 2020 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 64-летнему историку. Подсудимого признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.

Сообщение о приговоре всколыхнуло пользователей социальных сетей, которые стали живо обсуждать адекватность наказания. Так, часть из них удивилась, что за убийство из ревности вынесено наказание в виде 12 с половиной лет, что является «абсурдом». Сторона потерпевших же приговором осталась довольна и заявила, что оспаривать его не будет.