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Обжалован приговор историку Соколову, осужденному за убийство аспирантки 

ИА Regnum 37 минут назад
Расчленивший студентку историк Соколов пожаловался на приговор
Фото: РИА Новости
Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко на 12 с половиной лет колонии строгого режима, обжаловал приговор. Апелляцию на решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга подал 11 января адвокат осужденного Сергей Лукьянов. Он сообщил об этом во вторник, 12 января.

«В апелляционной жалобе я в том числе прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств (о чем мной было заявлено и в ходе прений сторон) и снизить назначенное Соколову Олегу Валерьевичу наказание», — уточнил адвокат Лукьянов.

В свою очередь адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что намерена отреагировать на апелляцию со стороны Соколова.

«Мы подадим на данную апелляционную жалобу свои возражения после получения ее текста», — сказала Бакшеева.

Напомним, в ходе судебного процесса обвинение запросило для Соколова 15 лет колонии строгого режима, защита просила назначить признавшему свою вину подсудимому не более восьми лет колонии.
25 декабря 2020 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 64-летнему историку. Подсудимого признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.
Сообщение о приговоре всколыхнуло пользователей социальных сетей, которые стали живо обсуждать адекватность наказания. Так, часть из них удивилась, что за убийство из ревности вынесено наказание в виде 12 с половиной лет, что является «абсурдом». Сторона потерпевших же приговором осталась довольна и заявила, что оспаривать его не будет.
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Комментарии
Происшествия , Анастасия Ещенко , Сергей Лукьянов , Олег Соколов , ФСИН , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
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