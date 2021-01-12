Уровень кибермошенничества в Москве за 2020 год вырос вдвое 

Также в два раза увеличилось количество телефонных преступлений, связанных с хищениями денег с банковских карт. Об этом ТАСС сообщил прокурор Москвы Денис Попов.

По его словам, в прошлом году правоохранители зафиксировали в столице более 54 тысяч таких эпизодов. В большинстве случаев жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди, у которых есть сбережения, а также одинокие люди с инвалидностью и домохозяйки.