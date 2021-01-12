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Москва

Уровень кибермошенничества в Москве за 2020 год вырос вдвое 

Говорит Москва 1 час назад
Уровень кибермошенничества в Москве за 2020 год вырос вдвое
Фото: Steve Marcus / Reuters
Также в два раза увеличилось количество телефонных преступлений, связанных с хищениями денег с банковских карт. Об этом ТАСС сообщил прокурор Москвы Денис Попов.
По его словам, в прошлом году правоохранители зафиксировали в столице более 54 тысяч таких эпизодов. В большинстве случаев жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди, у которых есть сбережения, а также одинокие люди с инвалидностью и домохозяйки.

«Практика показывает, что в общем на обман поддаются люди самых разных возрастных групп и профессий», — уточнил прокурор.

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Происшествия , Москва
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