Женщина с ребенком погибли при пожаре в квартире в Петербурге 

Женщина и ребенок погибли во вторник утром в результате пожара в квартире в многоэтажном доме в Невском районе Санкт-Петербурга . Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Из квартиры эвакуированы женщина в возрасте около 40 лет, и ребенок 8-9 лет. Врачами констатирована смерть женщины и ребенка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание произошло в 07:49 мск в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома на улице Чудновского. В 08:35 мск пожар был ликвидирован, его площадь составила 8 кв. м.