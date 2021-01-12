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Режим ЧС ввели в шести районах в Туве после землетрясения в Монголии 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Режим ЧС ввели на российской границе после землетрясения
Фото: ТАСС
Режим ЧС введен в шести муниципальных образованиях в Туве, жители которых ощутили афтершоки землетрясения, произошедшего во вторник на севере Монголии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

"Режим ЧС [введен] на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыл", — сообщили в правительстве.

Как написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Тувы Шолбан Кара-Оол, подземные толчки почувствовали жители Кызыла, Тере-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Кызылского и Тоджинского районов.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что жертв и разрушений нет, все объекты жизнеобеспечения республики работают в штатном режиме.
По данным Центра реализации мероприятий по природопользованию окружающей среды Красноярского края, во вторник в 00:32:59 мск на территории Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,6 — 7,1. Эпицентр находился на озере Хубсугул в 277 километрах от Ангарска, очаг залегал на глубине 10 км.
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Происшествия , МЧС , Кызыл , Монголия , Республика Тыва
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