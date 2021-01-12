Последствия снегопада в Мадриде попали на видео 

В конце новогодних праздников на Мадрид обрушился сильнейший снегопад, вызванный штормом «Филомена». В столице Испании выпало рекордное количество снега с 1971 года — 33 литра на квадратный метр, согласно данным государственного метеорологического агентства Испании. Мэр испанской столицы назвал нынешний снегопад самым интенсивным за последние 80 лет.

Справляться с последствиями экстренным службам помогают военные. Из-за шторма «Филомена» в 47 из 50 провинций Испании был объявлен «красный» уровень опасности, и в десяти из них он действует до сих пор. Из-за природного катаклизма погибли по меньшей мере два человека.