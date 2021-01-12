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Последствия снегопада в Мадриде попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В конце новогодних праздников на Мадрид обрушился сильнейший снегопад, вызванный штормом «Филомена». В столице Испании выпало рекордное количество снега с 1971 года — 33 литра на квадратный метр, согласно данным государственного метеорологического агентства Испании. Мэр испанской столицы назвал нынешний снегопад самым интенсивным за последние 80 лет.
Справляться с последствиями экстренным службам помогают военные. Из-за шторма «Филомена» в 47 из 50 провинций Испании был объявлен «красный» уровень опасности, и в десяти из них он действует до сих пор. Из-за природного катаклизма погибли по меньшей мере два человека.
Происшествия , Видео
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