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Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге 

Вадим Дроздов 1 час назад
В ночь с 11 на 12 января в Екатеринбурге произошел сильный пожар в одном из жилых домов на улице Рассветная. В результате ЧП погибло по меньшей мере 8 человек. Возбуждено уголовное дело. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.
Всего из подъезда эвакуировали 52 человека, из них 9 детей. На место прибыли несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты. По словам очевидцев, которые приводит издание, трупы лежали прямо в подъезде и на улице.
Пожарные проверяют квартиры, расположенные на верхних этажах жилого дома. К месту инцидента также направлены психологи для работы с пострадавшими и родственниками погибших.
Происшествия , Видео
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