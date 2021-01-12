Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге 

В ночь с 11 на 12 января в Екатеринбурге произошел сильный пожар в одном из жилых домов на улице Рассветная. В результате ЧП погибло по меньшей мере 8 человек. Возбуждено уголовное дело. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Всего из подъезда эвакуировали 52 человека, из них 9 детей. На место прибыли несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты. По словам очевидцев, которые приводит издание, трупы лежали прямо в подъезде и на улице.

Пожарные проверяют квартиры, расположенные на верхних этажах жилого дома. К месту инцидента также направлены психологи для работы с пострадавшими и родственниками погибших.