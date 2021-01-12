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Умолявшая о помощи в Twitter женщина погибла с дочерью в Екатеринбурге 

News.ru и ещё 3 9 минут назад
Умолявшая о помощи в Twitter женщина погибла с дочерью в Екатеринбурге
Фото: 66.mchs.gov.ru
Женщина, умолявшая о помощи в горящем доме на улице Рассветной, погибла вместе с семилетней дочерью в Екатеринбурге. Несчастная пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь.
Путаясь в буквах, жительница горящего дома писала о том, что их квартира, где она находится вместе с ребёнком, заблокирована и выхода нет. Позже появилось её фото — заплаканная, испуганная и перепачканная мать молила о помощи для себя и своего ребёнка. Последняя запись несчастной гласит: «Там упал и кто-то умер у двери».
Как стало известно позднее, женщину и её дочь спасти не удалось.

В 05:25 бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка. Погибшим ребёнком оказалась 7-летняя Вера. К сожалению, погибла и её 38-летняя мама по имени Наталья, — цитирует начальника пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Валерия Горелых портал Е1.ru.

На данный момент установлена личность ещё одной погибшей, это 44-летняя женщина по имени Лора. Личности других погибших и пострадавших устанавливаются.
Пожарные отрабатывают различные версии случившегося, такие как неосторожное обращение с огнём и замыкание электропроводки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура назвала предварительную причину пожара в девятиэтажном доме по улице Рассветной в Екатеринбурге. По всей вероятности, это могло быть неосторожное обращение с огнём.
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Комментарии 1
Происшествия , Пожары , Валерий Горелых , Генпрокуратура РФ , МЧС , Екатеринбург , Свердловская Область
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