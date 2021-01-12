Умолявшая о помощи в Twitter женщина погибла с дочерью в Екатеринбурге 

Женщина, умолявшая о помощи в горящем доме на улице Рассветной, погибла вместе с семилетней дочерью в Екатеринбурге . Несчастная пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь.

Путаясь в буквах, жительница горящего дома писала о том, что их квартира, где она находится вместе с ребёнком, заблокирована и выхода нет. Позже появилось её фото — заплаканная, испуганная и перепачканная мать молила о помощи для себя и своего ребёнка. Последняя запись несчастной гласит: «Там упал и кто-то умер у двери».

Как стало известно позднее, женщину и её дочь спасти не удалось.

В 05:25 бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка. Погибшим ребёнком оказалась 7-летняя Вера. К сожалению, погибла и её 38-летняя мама по имени Наталья, — цитирует начальника пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Валерия Горелых портал Е1.ru.

На данный момент установлена личность ещё одной погибшей, это 44-летняя женщина по имени Лора. Личности других погибших и пострадавших устанавливаются.

Пожарные отрабатывают различные версии случившегося, такие как неосторожное обращение с огнём и замыкание электропроводки.