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Видео обрушенной крыши спорткомплекса Краснодара 

Вадим Дроздов 3 часа назад
11 января начались работы по восстановлению крыши спорткомплекса "Екатеринодар" в Краснодаре, которая обрушилась 10 января из-за большого количества снега.
«Кровля спорткомплекса купольного типа. Из-за налипания мокрого снега купол сложился», — говорится в сообщении городской администрации. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия были направлены пожарные подразделения, которые установили, что в здании в момент спуска крыши никто не находился, и что пострадавших или погибших соответственно нет.
По основной версии, крыша была спущена «по технологическим причинам». Однако в администрации города признали, что купол сложился по причине большого количества налипшего на него мокрого снега.
Происшествия , Видео
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