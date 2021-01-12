Видео обрушенной крыши спорткомплекса Краснодара 

11 января начались работы по восстановлению крыши спорткомплекса "Екатеринодар" в Краснодаре , которая обрушилась 10 января из-за большого количества снега.

«Кровля спорткомплекса купольного типа. Из-за налипания мокрого снега купол сложился», — говорится в сообщении городской администрации. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия были направлены пожарные подразделения, которые установили, что в здании в момент спуска крыши никто не находился, и что пострадавших или погибших соответственно нет.

По основной версии, крыша была спущена «по технологическим причинам». Однако в администрации города признали, что купол сложился по причине большого количества налипшего на него мокрого снега.