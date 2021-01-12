Видео деталей смерти эксперта «Битвы экстрасенсов» 

11 января на 83-м году жизни скончался эксперт "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

«Точная причина его смерти пока неизвестна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее», — сообщили в центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, который был основан самим Виноградовым.

Сообщается, что психиатр-криминалист умер после продолжительной болезни.

Виноградов участвовал в исследованиях по психиатрии и военной психологии, помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, также работал с жертвами землетрясения в Иране и Армении и спасателями. Помогал составлять психологические портреты преступников и маньяков, в частности битцевского маньяка.