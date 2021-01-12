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Москва

Видео деталей смерти эксперта «Битвы экстрасенсов» 

Вадим Дроздов 17 минут назад
11 января на 83-м году жизни скончался эксперт "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов.
«Точная причина его смерти пока неизвестна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее», — сообщили в центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, который был основан самим Виноградовым.
Сообщается, что психиатр-криминалист умер после продолжительной болезни.
Виноградов участвовал в исследованиях по психиатрии и военной психологии, помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, также работал с жертвами землетрясения в Иране и Армении и спасателями. Помогал составлять психологические портреты преступников и маньяков, в частности битцевского маньяка.
Происшествия , Видео , Михаил Виноградов
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