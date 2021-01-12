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Появилось видео охоты на бездомных собак в Бурятии 

Вадим Дроздов 25 минут назад
3 января в Улан-Удэ объявили охоту на бездомных собак. Поводом послужило нападение одного из животных на девушку 23 декабря. Кроме этого у одной из собак было найдено бешенство.
Очевидец заснял на камеру мобильного телефона моменты, когда безнадзорных животных отлавливали и грузили в машину.
При отлове собак используют препарат дитилин. Если присмотреться, то в какой-то момент после введения вещества животное начинает странно себя вести, шатается, а затем падает на землю. Судя по описанию, найденному в сети Интернет, дитилин используется в основном для предубойного обездвиживания животных.
Происшествия , Видео
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