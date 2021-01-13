Землетрясение произошло на границе России и Монголии 

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Монголии. Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали в 14:10 мск подземные толчки на границе России

В частности, были зафиксированы подземные толчки с эпицентром в 269 километрах к юго-западу от Ангарска Иркутской области на глубине 30 километров. Как уточняется, магнитуда природного катаклизма составила 4,9, пишет «МК».

Стоит отметить, что 12 января было зафиксировано второе землетрясение магнитудой 6,5. Инцидент произошёл в 00:32 мск. Эпицентр находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска.

Ранее NEWS.ru писал, что на Алтае зафиксирован подземный толчок магнитудой 3. Эпицентр землетрясения располагался в 237 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.