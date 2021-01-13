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Землетрясение произошло на границе России и Монголии 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Землетрясение произошло на границе России и Монголии
Фото: ТАСС
Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали в 14:10 мск подземные толчки на границе России и Монголии.
В частности, были зафиксированы подземные толчки с эпицентром в 269 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области на глубине 30 километров. Как уточняется, магнитуда природного катаклизма составила 4,9, пишет «МК».
Стоит отметить, что 12 января было зафиксировано второе землетрясение магнитудой 6,5. Инцидент произошёл в 00:32 мск. Эпицентр находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска.
Ранее NEWS.ru писал, что на Алтае зафиксирован подземный толчок магнитудой 3. Эпицентр землетрясения располагался в 237 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло во вторник в 09:56 мск. В 10:29 мск в этом же районе был зафиксирован ещё один толчок магнитудой 2,7 с интенсивностью сотрясений в эпицентре в 2,9 балла по шкале MSK-64.
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Комментарии 2
Происшествия , Землетрясение , РАН , Ангарск , Иркутская Область , Монголия
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