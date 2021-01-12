Бывший схимонах Сергий в СИЗО объявил сухую голодовку 

Бывший схимонах Сергий ( Николай Романов ), находящийся в московском СИЗО-7, 5 января объявил сухую голодовку. С момента задержания в конце декабря 2020 года он похудел на 7 кг.

Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева , сообщает РИА Новости. По её словам, состояние здоровья экс-схимонаха каждый день проверяют врачи.

Воду он не пьёт, а только смазывает ею губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать её либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти, — отметила общественница.