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Москва

Бывший схимонах Сергий в СИЗО объявил сухую голодовку 

News.ru 32 минуты назад
Бывший схимонах Сергий в СИЗО объявил сухую голодовку
Фото: Скриншот/youtube.com
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в московском СИЗО-7, 5 января объявил сухую голодовку. С момента задержания в конце декабря 2020 года он похудел на 7 кг.
Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, сообщает РИА Новости. По её словам, состояние здоровья экс-схимонаха каждый день проверяют врачи.
Воду он не пьёт, а только смазывает ею губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать её либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти, — отметила общественница.
Ранее NEWS.ru сообщал, что хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал главу государства разобраться в деле бывшего схимонаха Сергия. Своё сообщение спортсмен сопроводил хештегами #нетгонениям, #свободуОтцуСергию, #снамиБог, #вернитеОтца.
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Происшествия , Ева Меркачева , Николай Романов , Павел Дацюк , Владимир Путин , ФСИН , РИА Новости , Москва
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