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Москва

Суд отложил на 18 января допрос Голунова из-за неявки адвоката экс-полицейского 

ТАСС и ещё 6 42 минуты назад
Суд отложил допрос Голунова из-за неявки адвоката экс-полицейского
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отложил на 18 января допрос журналиста Ивана Голунова по уголовному делу в отношении пятерых бывших полицейских, обвиняемых в его незаконном задержании и фабрикации улик, из-за неявки одного из адвокатов, передает корреспондент ТАСС.
Как стало известно в ходе заседания, адвокат обвиняемого Максима Уметбаева Андрей Виноградов не может присутствовать в заседании и просит суд его отложить.

"Судебное заседание отложить на 18 января", — огласил судья Сергей Груздев.

Четверо бывших полицейских ранее не признали в суде свою вину. При этом один из фигурантов дела — Роман Феофанов — уточнил, что дал пощечину Голунову после задержания, однако подчеркнул, что не признает вину в незаконном задержании и подбросе наркотиков. Пятый обвиняемый — Денис Коновалов — вину признал полностью.
Как стало известно из обвинительного заключения, следователь, будучи введенным в заблуждение экс-начальником отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорем Ляховцом и соучастниками преступления, на основании подложных доказательств вынес постановление о привлечении Голунова в качестве обвиняемого по делу о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

Задержание журналиста и дело в отношении экс-полицейских

Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.
Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.
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Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Денис Коновалов , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , АГН "Москва" , Москва
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