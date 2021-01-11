В Сирии группа детей подорвалась на мине 

Группа из 12 детей подорвалась на мине в городе Шейх-Мискин на юге Сирии , двое погибли, сообщает сирийское государственное агентство САНА

"Два ребенка погибли и еще 10 получили ранения в результате подрыва мины, оставленной террористами в Шейх-Мискине в провинции Деръа", — пишет агентство.

Террористы, оставляя населенные пункты, как правило, минировали здания и оставляли самодельные взрывные устройства, маскируя их под детские игрушки. Несмотря на ежедневный процесс разминирования сирийскими саперами, из разных провинций САР периодически поступают сообщения о подрывах детей и местных жителей в целом.