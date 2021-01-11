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В Сирии группа детей подорвалась на мине 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Сирии группа детей подорвалась на мине
Фото: ТАСС
Группа из 12 детей подорвалась на мине в городе Шейх-Мискин на юге Сирии, двое погибли, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Два ребенка погибли и еще 10 получили ранения в результате подрыва мины, оставленной террористами в Шейх-Мискине в провинции Деръа", — пишет агентство.

Террористы, оставляя населенные пункты, как правило, минировали здания и оставляли самодельные взрывные устройства, маскируя их под детские игрушки. Несмотря на ежедневный процесс разминирования сирийскими саперами, из разных провинций САР периодически поступают сообщения о подрывах детей и местных жителей в целом.
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Происшествия , РИА Новости , Деръа , Мали , Сан , Сирия
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