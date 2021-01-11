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Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Татарстане осудили на 17 лет 

News.ru 40 минут назад
Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Татарстане осудили на 17 лет
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд назначил второму фигуранту дела о попытке подрыва железнодорожных путей в Тукаевском муниципальном районе Татарстана 17 лет в исправительных учреждениях. Первые три года подозреваемый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года и выплатит штраф в размере 350 тысяч рублей, заявили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по республике.

[Осудили] 16 декабря 2020 года. 17 лет с ограничением свободы на 1,5 года, штраф — 350 тыс. Первые три года в тюрьме будет отбывать, остальное — в колонии строгого режима, — цитирует ведомство ТАСС.

Ещё одного участника процесса также приговорили к длительному заключению в ноябре 2020 года. Жителю Нижнекамска (Татарстан) суд назначил 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. По версии следствия, он также пытался подорвать железнодорожные пути в Тукаевском муниципальном районе республики.
В ведомстве добавили, что вердикт вступил в законную силу. Накануне Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). По данным оперативников, он пытался передать ЦРУ США сведения о перспективных вооружениях Северного флота РФ. Ещенко работал в Североморске в организации, которая занималась обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В 2015–2017 годах он копировал документы, составляющие гостайну, для передачи информации иностранной спецслужбе в корыстных целях.
В начале 2019 года он установил контакт с сотрудниками ЦРУ, а в середине года попытался передать им секретные сведения и был задержан, считают в ФСБ. В суде Ещенко свою вину признал и раскаялся в содеянном.
Ранее NEWS.ru сообщал, что защита бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, приговорённой к 15 годам колонии за шпионаж, подала жалобу на вердикт Мосгорсуда. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов.
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Происшествия , Иван Павлов , Юрий Ещенко , Карина Цуркан , ФСБ , Мосгорсуд , ЦРУ , ФСИН , Интер РАО ЕЭС , ИТАР-ТАСС , Нижнекамск , Республика Татарстан
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