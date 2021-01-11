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Москва

ДТП с военными: водитель самосвала объяснил причину трагедии 

Вероника Полынина 59 минут назад
26-летний водитель самосвала Иван Гавриков рассказал полицейским, почему он протаранил колонну военных автобусов на Новорижском шоссе.
По информации Life, Гавриков заявил, что перед аварией решил протереть залепленное грязью боковое стекло. Когда он повернул голову, увидел на шоссе автобусы и людей, но среагировать не успел.
Колонна Минобороны остановилась на обочине из-за неисправности первого автобуса. Военнослужащие находились в автобусах.
Число пострадавших в ДТП с военными в Подмосковье выросло до 45
В аварии погибли четверо солдат-срочников: 20-летний Михаил Петров, 19-летний Алексей Волчок, 20-летний Дмитрий Стрижков и 19-летний Игорь Фураев. Госпитализированы 40 человек, 12 из них находятся в реанимации.
Водитель грузовика находится в больнице — у него сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.
Как сообщал «Рамблер», ДТП произошло в понедельник днем на 27-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе). В четырех автобусах ехали 127 человек: 123 срочника и четыре офицера учебного центра ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны. Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино.
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Происшествия , Видео , Михаил Петров , Министерство обороны
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