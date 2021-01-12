Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Протаранившему автобусы водителю самосвала стало плохо в суде 

Свободная пресса и ещё 2 10 минут назад
Протаранившему автобусы водителю самосвала стало плохо в суде
Фото: ТАСС/Instagram
Водителю грузовика 36-летнему Ивану Гаврикову, который протаранил колонну автобусов с солдатами, потребовалась помощь медиков. В суде у него подскочило давление. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

«Вызвали скорую. Гаврикову дали таблетку и продолжили заседание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гавриков не отвечает на вопросы журналистов и никак не комментирует аварию.
Авария произошла днем 11 января на 27 километре Новорижского шоссе по направлению в Москву в районе деревни Бузланово. Четыре автобуса «ПАЗ» с солдатами остановились на трассе из-за поломки. В этот момент в колонну въехал грузовик «Скания». От полученных травм на месте погибли четыре человека, еще около сорока пострадали. Водитель самосвала Иван Гавриков был задержан и рассказал, как врезался в автобусы с военными. Возбуждено уголовное дело.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Свободная пресса: последние новости
Под Хабаровском мужчину загрыз тигр Под Хабаровском мужчину загрыз тигр Житель Нижегородской области воскрес после трех суток в морге Житель Нижегородской области воскрес после трех суток в морге В Петербурге мужчина погиб, катаясь на «ватрушке» В Петербурге мужчина погиб, катаясь на «ватрушке»
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение