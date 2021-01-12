Протаранившему автобусы водителю самосвала стало плохо в суде 

Водителю грузовика 36-летнему Ивану Гаврикову, который протаранил колонну автобусов с солдатами, потребовалась помощь медиков. В суде у него подскочило давление. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

«Вызвали скорую. Гаврикову дали таблетку и продолжили заседание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гавриков не отвечает на вопросы журналистов и никак не комментирует аварию.

Авария произошла днем 11 января на 27 километре Новорижского шоссе по направлению в Москву в районе деревни Бузланово. Четыре автобуса «ПАЗ» с солдатами остановились на трассе из-за поломки. В этот момент в колонну въехал грузовик «Скания». От полученных травм на месте погибли четыре человека, еще около сорока пострадали. Водитель самосвала Иван Гавриков был задержан и рассказал, как врезался в автобусы с военными. Возбуждено уголовное дело.