Стоматолог вырастил коноплю на даче под Москвой 

Московской области задержали стоматолога за выращивание конопли на дачном участке.

Как сообщает телеграм-канал Mash, несколько дней назад полицейские обнаружили на дачном участке в сельском поселении Баранцевское под Чеховым плантацию с более чем сотней кустов конопли. Было также изъято около килограмма марихуаны и предназначенные для культивации растений приспособления и вещества.

Хозяин участка, 44-летний врач-стоматолог, задержан по подозрению в хранении и культивации наркотически средств (статьи 228 и 231 УК РФ).

Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам. Халсема намерена вынести инициативу на рассмотрение членов городского совета. Последние несколько лет на всей территории Нидерландов разрешенные к продаже психоактивные вещества могут приобрести лишь местные жители. Единственным исключением был Амстердам, где иностранцы могли купить марихуану в кофешопах.